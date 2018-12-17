مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد.. نيفيل وكين يهاجمان فريقهما السابق عقب الخسارة في أنفيلد

فتح غاري نيفيل وروي كين، القائدان السابقان لمانشستر يونايتد، النار على فريقهما القديم بعد أن مني تحت قيادة مدربه جوزيه مورينيو بالهزيمة 3-1 أمام غريمه ليفربول ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم الأحد.

ويتراجع يونايتد الآن بفارق 19 نقطة خلف فريق المدرب يورغن كلوب، متصدر جدول الترتيب، كما يتراجع بفارق 11 نقطة خلف صاحب المركز الرابع، وهو آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

وعلى الرغم من أن الأرقام تتحدث عن نفسها، فإن نيفيل وكين، وهما يعملان كمحللين في شبكة “سكاي سبورتس”، رجَّحا أن مشكلات النادي تعد أعمق من مجرد موقع الفريق في جدول الترتيب.

وأثار قرار مورينيو بإبقاء بول بوغبا كبديل لم يتم الدفع به علامات الدهشة مع قول نيفيل إن خط وسط الفريق ليس على ما يرام.

وقال: “لم أعثر على لاعب ارتكاز ليونايتد. إذا ما كان لديك بول بوغبا يجلس لمشاهدة (نيمانيا) ماتيتش و(أندير) هيريرا و(مروان) فيلايني وفريد الذين خاضوا المباراة السابقة.. وهم ليس بوسعهم تمرير الكرة”.

وأضاف الظهير السابق الذي فاز بثمانية القاب ضمن تشكيلة المدرب أليكس فيرغسون: “لم يكن بوسع أحدهم فعليًّا استقبال الكرة وتمريرها. يبدو الأمر صاعقًا. أعتقد أن يونايتد كان سيّئا للغاية اليوم. لم يكن على ما يرام بما يكفي”.

وقال نيفيل إنه ليس من المنطقي إقالة مورينيو في منتصف الموسم، وأشار بأصابع الاتهام لمسؤولي النادي الذين مدَّدوا عقد المدرب الموسم الماضي.

وأضاف: “محلس الإدارة في غاية السذاجة. منحوه عقدًا جديدًا. مانشستر يونايتد بحاجة لإعادة ضبط الأمور. ما يحدث لا يرتبط بالمدرب فقط.. بل هو أعمق من ذلك”.

وقال كين إنه “ليس مندهشًا بسبب الأداء الذي شاهده على استاد أنفيلد”.

وأضاف: “تابعت يونايتد، وكنت أعتقد أنه سيكشف عن وجهه الحقيقي أمس. وهذا ما حدث.

“هناك مخاوف كبيرة فيما يتعلق بما هو قادم. أعتقد بشكل شبه مؤكد، أن لاعبيه ليسوا على المستوى الجيّد لكي ينضموا لمانشستر يونايتد.

“إنهم مجموعة جيدة، ولكنها ليست جيدة بما يكفي للانضمام لمانشستر يونايتد.

“إنهم بعيدون بمسافة كبيرة خلف نظرائهم في مانشستر سيتي وليفربول وتوتنهام وتشيلسي. أكبر مشكلة تتمثل في الدفاع.

“يجب أن يكون لديك بعض الأسس تدفعك للمضي قدُمًا. بدا الجميع في حالة من التخبط والتشتت”.

ورجح اللاعب الأيرلندي السابق، أن بوغبا ربما لن يبقى لفترة طويلة مع النادي.

وأضاف: “إذا ما جلس على مقاعد البدلاء فإنك تفكر أن أيامه ستصبح معدودة.

“لا أعتقد أنهم سيقومون بشيء في (فترة الانتقالات) يناير لكن وعندما تأتي فترة الانتقالات الصيفية سيحاولون الإبقاء عليه والدفع به”.

ورجح كين أن الأجواء في النادي لا تساعد على تحقيق النجاح.

وأضاف: “انظر إلى مورينيو في أيام المباريات. أود معرفة ما هي الأجواء في ملعب التدريب”.