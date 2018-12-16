الإصابات قد تدفع إيمري لدخول آرسنال سوق الانتقالات الشتوية

لم تكن الخسارة أمام ساوثامبتون هي الوحيدة التي أزعجت الإسباني أوناي إيمري المدير الفني لآرسنال لكن ما أزعجه أكثر مواطنه ولاعبه هيكتور بيليرين.

وانضم بيليرين إلى قائمة المصابين في النادي اللندني عقب تلقي الفريق خسارته الأولى منذ فترة طويلة في المسابقات كافة ما أثار قلق مدربه الذي بدأ في التفكير بالتعاقد مع مدافع جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية الشهر المقبل.

ونقلت صحيفة AS الإسبانية وصف إيمري للمشكلة بأنها “صغيرة” لكنه يتوقع أن يخسر مواطنه الإسباني “لعدة الأسابيع” في ضربة أخرى لدافع آرسنال الذي خسر سياد كلاسينستش للإصابة قبل الخسارة بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ملعب ساوثامبتون.

ويغيب روبرت هولندنغ لنهاية الموسم ولم يشارك كونستانتينوس مافروبانوس هذا الموسم حتى الآن، في حين يبتعد لوران كوسيلني عن حساسية المباريات منذ أبريل/ نيسان الماضي.

بينما يغيب شكودران مصطفي وسوكراتيس باباستاتوبولوس لإيقافها لمباراة واحدة وقد يضطر إيمري لتعزيز صفوفه الفترة المقبلة.

وقال إيمري بشأن التعاقدات خلال الشهر المقبل “لا أعرف ما سيحدث لكن هناك احتمالات لتعاقدات جديدة في يناير. ربما نتعاقد مع أحد اللاعبين لمساعدتنا في ظل الغيابات. لكن يجب التأكد من أن هذا اللاعب سيفيد الفريق وهذا ليس سهلًا. لا اعتمد كثيرًا على فترة الانتقالات الشتوية لأن اللاعبين المتاحين خلالها ليس بالوفرة المطلوبة”.

ويحتاج آرسنال للتعافي سريعًا من الخسارة التي أدت لتأخر الفريق بفارق ثلاث نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع.

وسيخوض الفريق مباراة قمة صعبة أمام منافسه المحلي توتنهام هوتسبير في دور الثمانية لكأس رابطة الأندية الإنجليزية يوم الأربعاء المقبل.