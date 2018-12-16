أهداف مباراة تشيلسي وبرايتون.. 2/1 للبلوز (فيديو)

سجل بيدرو رودريغيز وإدين هازارد ليتقدم تشيلسي 2/0 على برايتون، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري الإنجليزي.

وتوغل هازارد على الجهة اليسرى، قبل أن يمرر الكرة لبيدرو الذي سجلها بسهولة في الدقيقة 17.

وأضاف هازارد الهدف الثاي في الدقيقة 33. بمساعدة ويليان.

وقلص سولومون مارشالتيجة لبرايتو بهدف في الدقيقة 66.

ويملك تشيلسي 34 نقطة في المركز الرابع، في حين يملك برايتون 21 نقطة في المركز الثالث عشر.