أهداف مباراة آرسنال وساوثهامبتون.. 2/2 (فيديو)

سجل داي إنغز الهدف الأول لنادي ساوثهامبتون على منافسه آرسنال، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف إنغز بضربة رأس في الدقيقة 20، مستغلًا كرة عرضية من ماثيو تارغيت.

وتعادل هنريك مخيتريان لآرسنال في الدقيقة 28.

وعاد إنغز وسجل الهدف الثاني لساوثهامبتون في الدقيقة 44، بضربة رأس مستغلًا كرة من ناتان ريدموند.

وتعادل هنريك مخيتريان مجددًا لآرسنال في الدقيقة 53.

ويملك آرسنال 34 نقطة في المركز الخامس، مقابل 9 نقاط فقط لساوثهامبتون في المركز التاسع عشر.

GOL! Southampton 1-1 Arsenal (28’ Mkhitaryan) pic.twitter.com/f7Sj4IK97Y — GOAL VIDEO TV! (@goalvideotv) ١٦ ديسمبر ٢٠١٨

GOL! Southampton 2-1 Arsenal (44’ Ings) pic.twitter.com/DTn760MYPB — GOAL VIDEO TV! (@goalvideotv) ١٦ ديسمبر ٢٠١٨