فان دايك نجم ليفربول يدافع عن محمد صلاح بسبب انتقادات عدم احتفاله بأهدافه

دافع الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع نادي ليفربول الإنجليزي، عن الدولي المصري محمد صلاح، إثر الانتقادات التي طالته أخيرًا بسبب عدم احتفاله بأهدافه المؤثرة مع “الريدز” في الفترة الأخيرة.

وسجل صلاح 3 أهداف في شباك بورنموث وآخر في مواجهة نابولي الإيطالي الأسبوع الماضي، لكنه لم يحتفل بأي أهداف؛ ما أثار العديد من التساؤلات حول السبب في ذلك.

وقال فان ديك في تصريحات نقلتها صحيفة “ميرور” البريطانية: “هو يسجل الأهداف ويبتسم، لكن لا يمكنه أن يبتسم في كل ثانية من اليوم، لكنني متأكد من أنه يستمتع بذلك”.

وأضاف: “علينا ألا ننظر فقط إلى الأمور السلبية فيما يتعلق بهذا الأمر، ويكفي التركيز على الأشياء الجيدة التي يقدّمها”.

وتابع: “لقد سجل ثلاثية في شباك بورنموث وسجل هدفًا في مباراة مهمة أمام نابولي وظهر بشكل جيد للغاية”.

وشدَّد: “بعض الناس يقولون إنه لا يسجل عدد الأهداف التي كان يسجلها في الموسم الماضي ذاتها، لكن هذا الانتقاد دائمًا يأتي من خارج النادي”.

وأكمل: “لكنَّ مستواه مرتفع للغاية، وأظهر ذلك ضد مدافع قوي بحجم كاليدو كوليبالي”.

وأتم: “من الصعب أن تلعب ضد محمد صلاح، الجميع يدرك مدى قوّته وأهميته للفريق، هو شخص رائع خارج الملعب ومميت داخل منطقة الجزاء”.

ويعتلي محمد صلاح صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 10 أهداف، بالتساوي مع الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ، مهاجم آرسنال.