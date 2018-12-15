نادي برشلونة يوجه اهتمامه لمدافع تشيلسي

ذكرت صحيفة “سبورت” الكتالونية، في عددها الصادر اليوم السبت، أن إدارة برشلونة قدمت عرضًا لتشيلسي يخصّ مدافعه الدنماركي الشاب أندرياس كريستينسن؛ لضمه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويبحث برشلونة في سوق الانتقالات عن مدافع أوسط لتعويض الغياب المحتمل لمدافعه الفرنسي صامويل أومتيتي، والذي يعاني من مشاكل في الركبة، ويتلقى حاليًّا علاجًا مكثفًا لتجنب عملية جراحية وفي حال فشل العلاج سيجريها ويغيب لغاية نهاية الموسم.

وارتبط اسم برشلونة بعدة مدافعين أبرزهم مدافع أياكس الهولندي ماتيس دي ليخت، والذي غير فكرته حول الرحيل لبرشلونة، واقترب من يوفنتوس الإيطالي.

ويعتبر أندرياس كريستينسن من المدافعين الشباب رغم أنه لا يملك فرصًا كبيرة للعب في تشيلسي، ويبلغ من العمر 22 عامًا، ومثّل منتخب بلاده في 23 لقاء وسجل هدفًا وحيدًا.

وارتبط اسم برشلونة أيضًا بزميل المدافع الدنماركي في تشيلسي الدولي الإسباني المهاجم ألفارو موراتا.