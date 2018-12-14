غوارديولا يتلقّى دَفعة بعد عودة أغويرو ودي بروين لصفوف مانشستر سيتي

يقترب ثنائي مانشستر سيتي المؤثر سيرجيو أغويرو، وكيفن دي بروين، من الظهور أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم غدًا السبت.

ويأمل اللاعبان بمساعدة فريقهما بتجاوز أول هزيمة له في الدوري هذا الموسم أمام تشيلسي مطلع هذا الأسبوع.

وقال بيب غوارديولا مدرب سيتي خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة إن أجويرو، ودي بروين،‭ ‬خاضا تدريبات الفريق هذا الأسبوع دون مشاكل، وقد يشاركان في المباراة أمام فريق لم ينجح سيتي في التغلب عليه على ملعب الاتحاد في آخر موسمين.

وقال غوارديولا:”شارك (أجويرو) في آخر تدريبين مع الفريق، ولا يشعر بأي ألم، وسنتخذ قرارًا بشأنه، والأمر نفسه ينطبق على دي بروين فهو لا يشعر بأي ألم لكننا سنرى”.

وقبل خوض جدول مزدحم يشمل ست مباريات في 20 يومًا يعاني سيتي من ضغوط كبيرة نظرًا لإصابة ديفيد سيلفا، ودانيلو، وبنيامين ميندي، وكلاوديو برافو.

وأجبرت الإصابة المدافع جون ستونز على مغادرة الملعب في فوز سيتي 2-1 على هوفنهايم الألماني بدوري أبطال أوروبا الأربعاء الماضي، وسيتم تقييم حالته قبل مواجهة إيفرتون غدًا السبت.

لكن غوارديولا قال إن قائمة الإصابات المتزايدة لن تُجبر النادي على إبرام صفقات خلال فترة الانتقالات في يناير/ كانون الثاني 2019.

وقال عن فريقه الذي يحتل المركز الثاني متأخرًا بفارق نقطة واحدة عن ليفربول المتصدر دون هزيمة:”لا .. لن نُبرم صفقات”.

وسيستعيد سيتي صدارة الترتيب لمدة 24 ساعة على الأقل إذا نجح في اقتناص نقطة أمام إيفرتون، بينما سيلعب ليفربول في مواجهة مانشستر يونايتد غريم سيتي يوم الأحد.

ومع ذلك كان غوارديولا حذرًا إزاء خطورة إيفرتون صاحب المركز السابع والذي يقوده المدرب ماركو سيلفا صاحب النزعة الهجومية.

وقال المدرب الإسباني:”غدًا مباراة جديدة، لقد تغيَّر فريق إيفرتون بالكامل مع وجود (جيلفي) سيجوردسون، وريتشارليسون، و(لوكا) ديني، وييري مينا، إنه فريق متميز”.

وأضاف:”أنا معجب بالفعل بما قدموه من أداء حتى الآن، ستكون مباراة صعبة للغاية…”.

وستكون مهمة سيتي أسهل إذا عاد الهدَّاف الأرجنتيني أغويرو إلى التشكيلة، وغاب أغويرو عن صفوف سيتي منذ بداية الشهر بسبب إصابة في العضلات.

وخلال تلك الفترة أحرز سيتي سبعة أهداف في أربع مباريات في جميع المسابقات، وهو عدد متواضع نسبيًا لفريق حقق رقمًا قياسيًا بإحراز 106 أهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي.