آرسنال وتشيلسي يتأهبان للتعاقد مع دينيس سواريز حال رحيله عن برشلونة

كشفت تقارير صحفية، أن لاعب برشلونة دينيس سواريز سيرحل عن قلعة الكامب نو في سوق الانتقالات الشتوي المقبل، وأن آرسنال وتشيلسي هما الأقرب للحصول على خدماته.

وأشارت صحيفة ماركا الإسبانية اليوم الجمعة، إلى أن سواريز قرر الرحيل عن “البلاوغرانا” الذي لا يمنحه الدور الذي كان يتطلع إليه، فمنذ بداية الموسم لم يحصل سوى على دقائق لعب معدودة سواء في الدوري الإسباني، أو في دوري أبطال أوروبا.

وفي ظل هذا الوضع، أبدى اللاعب بوضوح رغبته في الرحيل عن صفوف النادي الكتالوني في يناير (كانون الثاني) المقبل، وسواء إدارة البرسا أو مدرب الفريق إرنستو فالفيردي ليس لديهما مانع في رحيله.

لكن برشلونة يتطلع للحصول على عرض مرضٍ من النادي الذي قد يرغب في الحصول على خدمات اللاعب صاحب (24 عامًا).

وفي الوقت الحالي، يعتبر آرسنال وتشيلسي هما الأقرب لاستقدام سواريز، حيث بدأت بالفعل محادثات بين الأطراف خلال الأيام الأخيرة، بحسب الصحيفة التي أبرزت أن كلا الناديين ينتظران ردًا حاسمًا وسريعًا من اللاعب.

وأشارت ماركا إلى أن سواريز يراهن على العودة للبريمييرليغ، فهي بطولة يعرفها بالفعل، كونه قد سبق له اللعب بين صفوف مانشستر سيتي قبل انتقاله إلى برشلونة.

يشار إلى أن سواريز يتبقى له عام ونصف العام في عقده مع البرسا المستعد لبيعه مقابل مبلغ يتراوح بين 10 و15 مليون يورو.