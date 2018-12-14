جماهير تشيلسي تحتفل بإصابة ألفارو موراتا

احتفلت جماهير تشيلسي الإنجليزي بإصابة مهاجم الفريق ألفارو موراتا خلال مباراة فيدي المجري، في ختام دور المجموعات في الدوري الأوروبي يوم الخميس.

ورغم احتفالات الجماهير الساخرة من موراتا الذي لم يتألق مع النادي اللندني هذا الموسم، إلا أن ماوريتسيو ساري المدير الفني للفريق سيعاني من أزمة كبيرة بسبب غياب موراتا عن المباريات.

وتم استبدال الفرنسي أوليفييه جيرو بموراتا البالغ من العمر 26 عامًا في الشوط الأول، وكان من المتوقع أن تحزن الجماهير لإصابته، لكنها أعربت عن سعادتها بذلك، نظرًا لغياب مهاجم ريال مدريد السابق عن التألق خلال الموسم الحالي.

وسجل موراتا 7 أهداف في كافة المسابقات هذا الموسم، آخرها في الفوز برباعية نظيفة على باوك سالونيك اليوناني في الدوري الأوروبي.

واحتفلت جماهير النادي اللندني بإصابة موراتا القادم من ريال مدريد في 2017 مقابل 65 مليون جنيه إسترليني، ويحصل على 160 ألف إسترليني في الأسبوع.

وكتب أحد مشجعي تشيلسي على تويتر “إصابة موراتا! أخبار سارة”، بينما كتب آخر “إصابة موراتا؟ عيد الميلاد بدأ مبكرًا”، وكتب ثالث “إصابة موراتا شيء ضروري على ما أعتقد”.

وسيسافر تشيلسي إلى برايتون يوم الأحد قبل أن يتواجه مع بورنموث في ربع نهائي كأس كاراباو الأربعاء القادم.