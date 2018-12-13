شاهد محمد صلاح يحتفل مع الأطفال المرضى بالكريسماس بصحبة نجوم ليفربول (فيديو وصور)

شاهد محمد صلاح يحتفل مع الأطفال المرضى بالكريسماس بصحبة نجوم ليفربول (فيديو وصور)

المصدر: فريق التحرير

قام النجم المصري محمد صلاح بصحبة نجوم نادي ليفربول الإنجليزي ويورغن كلوب المدير الفني للفريق، بزيارة أحد مستشفيات الأطفال بمدينة “ليفربول”، اليوم الخميس، لمشاركتهم الاحتفال بأعياد عيد الميلاد “الكريسماس”.

والتقط صلاح ونجوم ليفربول صورًا تذكارية مع الأطفال ومنحهم الهدايا، على هامش زيارتهم للمستشفى قبل مواجهة مانشستر يونايتد، يوم الأحد المقبل، على ملعب “أنفيلد”، ضمن منافسات الجولة الـ 17 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونشرت الصفحة الرسمية لمستشفى الأطفال فيديو لصلاح يدخل المستشفى بصحبة نجوم ليفربول، وسط ذهول الأطباء والعاملين والزوار.

ونجح محمد صلاح في قيادة ليفربول إلى دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، بعد تسجيله هدف الفوز في شباك نابولي الإيطالي.

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