شاهد محمد صلاح يحتفل مع الأطفال المرضى بالكريسماس بصحبة نجوم ليفربول (فيديو وصور)

قام النجم المصري محمد صلاح بصحبة نجوم نادي ليفربول الإنجليزي ويورغن كلوب المدير الفني للفريق، بزيارة أحد مستشفيات الأطفال بمدينة “ليفربول”، اليوم الخميس، لمشاركتهم الاحتفال بأعياد عيد الميلاد “الكريسماس”.

والتقط صلاح ونجوم ليفربول صورًا تذكارية مع الأطفال ومنحهم الهدايا، على هامش زيارتهم للمستشفى قبل مواجهة مانشستر يونايتد، يوم الأحد المقبل، على ملعب “أنفيلد”، ضمن منافسات الجولة الـ 17 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

The brilliant @JHenderson taking the time to entertain one of our amazing patients ❤️ Turns out he’s pretty good at this blowing bubbles lark! Perhaps a future in children’s entertainment awaits… ???????? @LFC #lfc #liverpool #AlderHeyMagic #ilovealderhey pic.twitter.com/JEd4AyvKBw

— ???? Alder Hey Children’s Hospital (@AlderHey) ١٣ ديسمبر ٢٠١٨