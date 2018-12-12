غياب جويل ماتيب مدافع ليفربول 6 أسابيع بسبب إصابته في “عظمة الترقوة” أمام نابولي

أعلن نادي ليفربول، متصدر الدوري الإنجليزي، أن المدافع الكاميروني جويل ماتيب سيغيب لستة أسابيع بعد تعرضه لكسر في عظمة الترقوة.

ولحقت الإصابة بقلب الدفاع البالغ من العمر 27 عامًا في الدقائق الأخيرة من الفوز على ضيفه نابولي 1-صفر في دوري أبطال أوروبا، أمس الثلاثاء، وسيخضع لجراحة.

وقال ليفربول في بيان: “نقل ماتيب إلى المستشفى عقب المباراة وأظهرت فحوص ضرورة خضوعه لجراحة، المؤشرات الأولية تظهر أن قلب الدفاع سيغيب لمدة تصل إلى ستة أسابيع، لكن هذا سيعتمد على كيفية استجابة ماتيب للعلاج وبرنامج إعادة التأهيل”.

وربما يغيب ماتيب عن ثماني مباريات على الأقل، بما في ذلك مواجهات مانشستر يونايتد وأرسنال ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومع غياب جو غوميز بالفعل فإن المدرب يورجن كلوب سيكون أمامه فقط فيرجيل فان ديك وديان لوفرين كلاعبين مخضرمين في مركز قلب الدفاع، في ظل جدول مكتظ بالمواجهات في الدوري الإنجليزي الممتاز.