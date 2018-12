هل يصبح موراتا أزمة جديدة بين ريال مدريد وبرشلونة؟

أشارت تقارير إعلامية كتالونية إلى أن برشلونة عرض على ألفارو موراتا الانضمام للنادي، والمهاجم الإسباني رحب بذلك رغم أنه من ناشيء ريال مدريد.

وقالت محطة RAC1 الإذاعية الكتالونية، إنه عُرض على موراتا الانضمام لبرشلونة في ظل عدم استقراره في تشيلسي وغيابه عن التشكيلة الأساسية للفريق لفترات طويلة.

وانضم مهاجم ريال مدريد السابق إلى تشيلسي مقابل 65 مليون يورو، لكن اللاعب نفسه يريد الانتقال إلى برشلونة سعيًا للعودة إلى إسبانيا.

Álvaro MORATA, s'ha ofert al Barça. Hi ha hagut reunions per sondejar la situació, però l'opció per reforçar la davantera del Barça està sobre la taula.

