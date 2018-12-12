هل يصبح موراتا أزمة جديدة بين ريال مدريد وبرشلونة؟

أشارت تقارير إعلامية كتالونية إلى أن برشلونة عرض على ألفارو موراتا الانضمام للنادي، والمهاجم الإسباني رحب بذلك رغم أنه من ناشيء ريال مدريد.

وقالت محطة RAC1 الإذاعية الكتالونية، إنه عُرض على موراتا الانضمام لبرشلونة في ظل عدم استقراره في تشيلسي وغيابه عن التشكيلة الأساسية للفريق لفترات طويلة.

وانضم مهاجم ريال مدريد السابق إلى تشيلسي مقابل 65 مليون يورو، لكن اللاعب نفسه يريد الانتقال إلى برشلونة سعيًا للعودة إلى إسبانيا.

‼️NOTÍCIA @EsportsRAC1 ????️@gcostafreda Álvaro MORATA, s'ha ofert al Barça. Hi ha hagut reunions per sondejar la situació, però l'opció per reforçar la davantera del Barça està sobre la taula. ➕INFO aquesta nit al #TuDiràs. pic.twitter.com/eU54OEPP7f — El Barça juga a RAC1 (@FCBRAC1) December 11, 2018

ونظر برشلونة في البداية للاقتراح بطريقة إيجابية ويبحث متصدر الليغا حاليًا كيفية وموعد بدء المفاوضات، والتي من المرجح أن تتم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ومنذ انتقاله للنادي اللندني في العام 2017، لعب المهاجم الإسباني مع تشيلسي 45 مباراة في جميع المسابقات سجل خلالها 16 هدفًا فقط.

وتألق موراتا مع يوفنتوس الإيطالي ما دفع ريال مدريد لاستعادته من جديد، لكنه غاب عن التشكيلة الأساسية مع المدير الفني السابق زين الدين زيدان ليرحل لتشيلسي.