تقارير.. تشيلسي يحدد سعر بيع هازارد إلى ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية، السعر الذي حدده مسؤولو نادي تشيلسي الإنجليزي لبيع النجم البلجيكي الدولي إدين هازارد.

وقال موقع “أوك دياريو” الإسباني في تقرير نشره اليوم الأربعاء، إن نادي تشيلسي أبلغ ريال مدريد الإسباني بأنه لن يبيع هازارد بأقل من 163 مليون جنيه إسترليني.

وينتهي عقد هازارد مع تشيلسي في صيف 2020، ويرفض اللاعب تجديد عقده في ستامفورد بريدج، وأبدى رغبته في الانضمام إلى ريال مدريد مرارًا.

وأشار الموقع الإسباني إلى أن المباحثات بين ناديي تشيلسي وريال مدريد حول صفقة هازارد لا تزال مستمرة، في حين قالت تقارير أخرى إن الصفقة ربما تتضمن موافقة الريال على بيع لاعب الوسط ماتيو كوفاسيتش إلى البلوز، بعد إعارته إلى النادي الإنجليزي مطلع الموسم الجاري.

وكان هازارد قد كشف نواياه حول الرحيل من تشيلسي، والانضمام إلى ريال مدريد أكثر من مرة، وكانت أكثرها وضوحًا التصريحات التي أدلى بها منذ أيام قليلة.

وقال هازارد، البالغ من العمر 28 عامًا: “أحب ريال مدريد منذ فترة طويلة، حتى قبل زين الدين زيدان، سنرى ماذا سيحدث، كما قلت من قبل، سأنهي هذا الموسم في تشيلسي، لا يزال لدي عام كامل في عقدي مع البلوز، لننتظر ونرى ما سيحدث مستقبلًا.