أسينسيو يحسم موقفه من عرض توتنهام الإنجليزي في الميركاتو الشتوي

كشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية حقيقة العرض الذي تقدّم به نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي لضم ماركوس أسينسيو، نجم ريال مدريد.

وأشارت الصحيفة، المقربة من دوائر صنع القرار في ريال مدريد، إلى أن الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو يريد ضم أسينسيو إلى توتنهام بأي ثمن؛ كي يدعم صفوف فريقه بصفقة من العيار الثقيل، في فترة الانتقالات الشتوية، يناير المقبل، حيث لم ينجح النادي في إبرام أي صفقة قوية الصيف الماضي.

وقالت “ماركا”، في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، إن العرض المبدئي الذي قدمه توتنهام لضم أسينسيو كان مصيره الرفض، ليس من إدارة النادي المدريدي، ولكن من اللاعب نفسه.

وأكدت أن أسينسيو، البالغ من العمر، 22 عامًا، والذي يجاهد كي يجد لنفسه مكانًا أساسيًا في تشكيل ريال مدريد، رفض عرض توتنهام، وشدد على أنه يريد البقاء في سانتياغو برنابيو.

ونقلت عن أسينسيو قوله: “هدفي هو النجاح في ريال مدريد”.

وأشارت الصحيفة إلى أن نادي ليفربول يستعد هو الآخر لمحاولة جديدة من أجل ضم أسينسيو، بعد أن عرض 160 مليون جنيه إسترليني لشراء اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية، ولكن الصفقة لم تتم.

وقالت إن الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول لم ييأس من محاولة ضم أسينسيو، خاصة في ظل معاناة اللاعب داخل الميرينغي، كما أن نادي يوفنتوس الإيطالي يراقب موقف اللاعب النهائي في الريال.