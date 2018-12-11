غوارديولا يثني على سترلينغ لحسن تصرفه مع مزاعم إساءة عنصرية

أثنى بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، على مهاجمه رحيم سترلينغ، وقال إنه “شخص رائع”، بعد أن وجه اللاعب انتقادات لتغطيات إعلامية وصفها بأنها تغذي العنصرية.

وكتب اللاعب، البالغ من العمر 24 عامًا، تعليقات على “إنستغرام”، يوم الأحد، بعد يوم من تعرضه لإهانات عنصرية مزعومة خلال الهزيمة 2-صفر أمام تشيلسي في الدوري على ملعب ستامفورد بريدج.

وقال غوارديولا في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء: “رحيم قال كلامًا صحيحًا. إنه شخص متميز وإنسان رائع.

“نعيش في القرن 21 ومن الصعب أن نقبل اليوم ما حدث مع السود خلال سنوات ماضية. عليك أن تحمي مفهوم المساواة وتساعد الناس أن يكونوا أفضل”.

“العنصرية ليست فقط في كرة القدم، بل في كل المجالات. لكن علينا أن نقاتل من أجل تحقيق مستقبل أفضل للجميع. ليس فقط في إنجلترا بل في كل مكان بالعالم”.

ومنع تشيلسي أربعة من مشجعيه من حضور مباريات الفريق حتى ينتهي التحقيق، في حين تقوم الشرطة بمراجعة مشاهد الفيديو الخاصة بالواقعة.

وأضاف غوارديولا: “أقدر ما فعله تشيلسي، وإذا حدث الأمر مع فريقي فسنفعل الشيء نفسه”.

وانتقدت رابطة اللاعبين المحترفين طريقة تعامل وسائل الإعلام مع سترلينغ، وقالت إن اللاعب الدولي الإنجليزي ولاعب ليفربول السابق يتم التعامل معه في أغلب الأحوال بطريقة مختلفة عن زملائه.

وردًا على سؤال عما إذا كان يرى أن سترلينغ يتلقى معاملة قاسية من وسائل إعلام، شدد: “لا أعرف. عندما وصلت إلى هنا تحدثت معه؛ لأنني أعرف أنه كان نشطًا جدًا على وسائل التواصل الاجتماعي.

“أنت تتوقع حدوث ذلك (حدوث معاملة قاسية) عندما يلعب بطريقة سيئة. ولكن بسبب لون بشرته؟ لا”.

وتأهل مانشستر سيتي لدور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا ويحتاج لنقطة وحيدة أمام هوفنهايم، غدًا الأربعاء، لضمان صدارة المجموعة السادسة.

وقال غوارديولا إنه لا يملك سوى 15 لاعبًا من الفريق الأول جاهزين ليختار من بينهم تشكيلته، بعد استبعاد ديفيد سيلفا؛ بسبب إصابته بألم في العضلات.

واستبدل لاعب الوسط الإسباني في الشوط الثاني أمام تشيلسي، وسيلحق بقائمة مصابين تضم المهاجم سيرجيو أجويرو وصانع اللعب كيفن دي بروين.

وأضاف المدرب الإسباني: “لا يمكنني تطبيق سياسة تناوب اللاعبين بشكل كبير. كل ما أريده هو استعادة جهود لاعبي الفريق.

“علينا أن نسعى للفوز في كل مباراة لنحتل المركز الأول، ونحظى بتلك الأفضلية البسيطة عند التأهل لدور الستة عشر”.

كما نفى غوارديولا الأخبار التي تحدثت عن رغبة فريقه في ضم نجم أتلتيكو مدريد، الدولي الإسباني ساؤول نغويز، مؤكدًا أنه لاعب رائع لكنه سيبقى في فريقه لعدة سنوات.

وأردف: “إنه لاعب رائع، لكننا لا نهتم بالتعاقد معه، لأنه لاعب في أتلتيكو مدريد وسيبقى هناك سنوات طويلة، هو لاعب مميز فعلًا”.

كما نفى مدرب مانشستر سيتي كل الشائعات التي ربطت فريقه بعدة لاعبين، موضحًا: “يقولون إن مانشستر سيتي مهتم بأكثر من 100 لاعب، أقرأ يوميًا أخبارًا، وبعضها يقول إن غوارديولا مهتم بلاعب لا أعرفه شخصيًا”.

وربطت الصحف العالمية الفريق الإنجليزي بعدة لاعبين، من بينهم ساؤول نغويز، التي تحدثت عن رغبة الفريق في دفع 150 مليون يورو الشرط الجزائي في عقده، وإيسكو نجم وسط ريال مدريد.