بوليسيتش يختار ليفربول ويرفض تشيلسي.. تعرف على السبب

كشفت مصادر مقرَّبة من اللاعب الأمريكي الدولي كريستيان بوليسيتش وجهة نجم بروسيا دورتموند الألماني المقبلة. وقالت صحيفة “الديلي ستار” إن بوليسيتش حسم وجهته، وأكد أنه يريد الانضمام إلى نادي ليفربول الإنجليزي، رافضًا عرض تشيلسي.

ونقلت الصحيفة عن وكلاء بوليسيتش قولهم إن “اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا يرى أن فرصته في ليفربول ستكون قوية للغاية، بخلاف تشيلسي”.

وأشارت إلى أن بوليسيتش أبدى إعجابه الشديد بطريقة لعب الألماني يورغن كلوب في ليفربول، والتي تقوم على خطة 4-3-3، وهي الطريقة التي تناسبه تمامًا، وستمنحه فرصة المشاركة أساسيًّا في صفوف الريدز.

وأكد وكلاء بوليسيتش أن موهبة دورتموند يدرك تمامًا أن فرصته داخل أنفيلد ستكون أقوى، خاصة أنه يشعر بالقلق من الانضمام إلى البلوز، في ظل المواهب المتعددة التي يملكها الفريق في مركزه ذاته؛ ما يهدده بالتواجد على مقاعد البدلاء.

ولا يمانع بروسيا دورتموند في بيع بوليسيتش، ولكن النادي الألماني، متصدر البوندزليغا حاليًّا، يرفض إتمام الصفقة في الميركاتو الشتوي، يناير المقبل.

وقال المدير الرياضي لدورتموند مايكل زورك، إن بوليسيتش جزء من خطط الفريق حاليًّا، ولا توجد أي رغبة في بيعه خلال يناير المقبل، وإن الفرصة ستكون سانحة لإنهاء الصفقة في الصيف.

ومن المتوقع ألا تقل قيمة انتقال بوليسيتش إلى ليفربول عن 70 مليون جنيه إسترليني، في ظل المنافسة المحتدمة على ضم اللاعب من أندية أوروبية كبرى.