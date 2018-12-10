إدين هازارد يجدد عشقه لريال مدريد ويؤجل حسم مستقبله إلى الصيف

عاد النجم البلجيكي إيدن هازارد، لاعب تشيلسي، للحديث عن قضية رحيله نحو ريال مدريد، مؤكدًا أنه لن يتخذ أي قرار في الوقت الحالي، وأنه سينتظر الصيف القادم لتحديد مستقبله.

وقال هازارد في حوار مع إذاعة “مونتي كارلو”: “”أنت تعرفني أحببت ريال مدريد دائمًا وقبل زيدان، لكن لنرى ما سيحدث، كما قلت سأكمل هذا الموسم مع تشيلسي ولدي موسم آخر في عقدي، في نهاية الموسم الحالي سأقرر”.

ورفض النجم البلجيكي اتخاذ أي قرار يندم عليه في المستقبل، في إشارة لإلحاح تشيلسي على تمديد عقده وشائعات اتفاقه مع ريال مدريد.

وقال النجم البلجيكي: “المدرب الجديد ماوريسيو ساري يفكر في كرة القدم مثلي، وعائلتي في لندن وسيكون عمري 28 عامًا، سنرى ما سيحصل، لا أرغب في اتخاذ قرار أندم عليه في نهاية مسيرتي”.

ورفض إيدن هازارد إعطاء موعد نهائي لقراره، وقال: “هو قرار عليّ اتخاذه، لا أعرف متى لكني سأتخذ قرارًا في الوقت المناسب”.

وهازارد هدف لريال مدريد منذ تعيين المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، الذي أشاد باللاعب وحاول التعاقد معه، لكن رغبة فلورنتينو بيريز كانت محاولة ضم البرازيلي نيمار.