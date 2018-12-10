هل يرحل البرازيلي فريد عن مانشستر يونايتد؟

ذكرت صحيفة “صن” البريطانية، أن البرازيلي فريد التقى مستشاره ومواطنه البرازيلي جيلبيرتو سيلفا؛ لمناقشة وضعيته في مانشستر يونايتد، حيث يغيب عن التشكيل الأساسي للفريق ويلازم دكة البدلاء.

وقالت الصحيفة، إن لاعب وسط مانشستر يونايتد التقى مستشاره لاعب آرسنال السابق جيلبيرتو سيلفا قبل أيام من فتح باب الانتقالات الشتوية، حيث يبقى مستقبل اللاعب مفتوحًا على كل الاحتمالات.

ولم يلعب فريد 5 من آخر 8 لقاءات لمانشستر يونايتد، ودخل بديلًا في 3 منها؛ مما يؤكد على وجود أزمة بينه وبين مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو.

ودفع مانشستر يونايتد 52 مليون جنيه إسترليني لضم اللاعب من شاختار دونيتسك، لكنه لم يتأقلم بعد مع الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأكد مورينيو سابقًا، أن اللاعب يحتاج للتأقلم والمساهمة في الدفاع ليكون لاعبًا أساسيًا، واعتبر أن لاعبي وسط الميدان حاليًا في الفريق يقدمون المطلوب منهم، ويصعب منح فرصة للاعب البرازيلي.

وأعلن مورينيو أنه يفكر في تحسين دفاعه أولًا، قبل أن يناقش مشاكل لاعبي وسط الميدان والمهاجمين؛ لأن الفريق يتلقى أهدافًا كثيرة هذا الموسم.