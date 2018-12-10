متى يستعيد لوكاكو مستواه مع مانشستر يونايتد؟.. اللاعب يجيب

يعتقد روميلو لوكاكو، مهاجم مانشستر يونايتد، أنه كان في حاجة بالفعل إلى التخلص من جزء من عضلاته حتى يستعيد لياقته ومستواه في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان المهاجم البالغ عمره 25 عامًا هو هداف يونايتد الموسم الماضي برصيد 27 هدفًا في كل المسابقات، كما قاد بلجيكا إلى قبل نهائي كأس العالم 2018، لكنه سجل ستة أهداف في 20 مباراة مع ناديه خلال الموسم الجاري.

وقال لوكاكو بعدما سجل هدفًا في الفوز 4-1 على فولهام في الدوري الممتاز، يوم السبت الماضي: “أنا والجهاز الطبي أجرينا الكثير من الفحوص لنعرف أين تكمن المشكلة”.

وأضاف: “تكونت بعض العضلات خلال كأس العالم (لكن) في الدوري الإنجليزي لا يمكنني اللعب بنفس هذا القدر من العضلات كما يحدث في المباريات الدولية.

“كنت أعلم أني في حاجة بالفعل إلى التخلص من جزء من العضلات لذا ابتعدت لفترة عن صالة الألعاب الرياضية”.

كما أكد لوكاكو، الذي سجل هدفين في آخر ثلاث مباريات مع يونايتد، أنه كان يعاني من الإرهاق في بداية الموسم الجاري.

وقال: “بعد كأس العالم أعتقد أني كنت مرهقًا بعض الشيء.. لم أكن ألعب بالقوة والحماس اللازمين. الآن أعتقد أني استعدت مستواي مجددًا وأصبحت جاهزًا”.

وكان الفوز على فولهام هو الأول ليونايتد في أربع مباريات بالدوري الممتاز؛ ليتقدم الفريق ويصبح سادسًا.