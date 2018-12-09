بعد تألقه في مباراة ليفربول وبورنموث.. معلق “بي بي سي” يقارن بين محمد صلاح ومارادونا

خطف النجم المصري محمد صلاح الأضواء في المرحلة الـ16 للدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن قاد فريقه ليفربول للفوز على بورنموث برباعية نظيفة.

ونجح صلاح في تسجيل “هاتريك”، خلال المباراة التي أقيمت أمس على ملعب الفريق المنافس، ولم تتوقف مكاسب صلاح عند هذا الحد، إذ قفز إلى صدارة هدافي البريميرليغ بالتساوي مع الغابوني أوباميانغ، لاعب آرسنال، برصيد 10 أهداف، كما ساهم سقوط مانشستر سيتي أمام تشيلسي بهدفين نظيفين على ملعب أورد ترافورد في تربع الريدز على قمة المسابقة منفردًا بفارق نقطة عن السيتي.

وتنتظر محمد صلاح مواجهة نارية، مساء الثلاثاء المقبل، أمام نابولي الإيطالي على ملعب أنفيلد في دوري أبطال أوروبا، إذ تحسم تلك المباراة ومباراة النجم الأحمر أمام باريس سان جيرمان، الفريقين المتأهلين إلى دور الـ16.

وحظي الهدف الثالث لمحمد صلاح في مرمى بورنموث أمس بالكثير من التعليقات، إذ أحرز صلاح الهدف بمهارة فائقة بعد أن راوغ حارس الفريق المنافس البوسني أسمير بيجوفيتش، ووضع الكرة بهدوء في المرمى.

وقال معلق هيئة الإذاعة البريطانية “كونور ماك نامارا”: “لا نشاهد مثل هذه اللقطات الرائعة كثيرًا.. لقد راوغ الحارس بمهارة وبرود يحسد عليهما”.

وأضاف بقوله: “الهدف يشبه أهداف الأسطورة الأرجنتينية مارادونا في حقبة الثمانينيات، هذا الهدف يحمل رائحة مارادونا”.