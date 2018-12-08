روميلو لوكاكو ينضم لقائمة اللاعبين الذين يريدون مغادرة مانشستر يونايتد

بات البلجيكي العملاق روميلو لوكاكو أحدث نجوم مانشستر يونايتد الذين يودون الرحيل عن النادي؛ بسبب المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو.

وانضم المهاجم البلجيكي، الذي انتقل إلى مانشستر يونايتد مقابل 75 مليون جنيه إسترليني من إيفرتون، إلى زميليه بول بوغبا وأليكسيس سانشيز، اللذين يعانيان من إحباط شديد في النادي؛ بسبب المدير الفني البرتغالي.

وسيفكر مهاجم تشيلسي السابق، الذي رحل عن الفريق ذاته بعد رفض مورينيو استمراره عندما كان مدربًا للبلوز، في الرحيل؛ في حال استمر غيابه عن التشكيلة.

وزادت أزمة اللاعبين الجدد في مانشستر؛ عندما أصدر خورخي مينديز وكيل أعمال مورينيو بيانًا، أكد خلاله أن المدرب البرتغالي ملتزم بعقده مع النادي.

وكشفت صحيفة “صن” البريطانية، عن أن كبار اللاعبين في فريق مانشستر يونايتد يريدون استبداله بالأرجنتيني موريسيو بوكتينيو المدير الفني لتوتنهام هوتسبير، وذلك خلال الموسم المقبل.

ومن المتوقع أن يصبح مورينيو المدير الفني القادم في الدوري الإنجليزي الممتاز الذي تتم إقالته؛ في ظل تراجع نتائج الفريق وخلافاته مع اللاعبين.

لكن مينديز قال: “جوزيه سعيد للغاية في النادي، والنادي مسرور جدًا به. لديه عقد طويل الأمد مع مانشستر يونايتد وملتزم تمامًا مع النادي في بناء مشروعه”.

وبدأ لوكاكو مباراتين فقط، منذ أكتوبر الماضي، وعاد إلى مقاعد البدلاء أمام آرسنال، الأسبوع الماضي، وتم توضيح أنه لا يمكن ضمان مشاركته في التشكيلة الأساسية.

ويرتبط لوكاكو بعقد طويل المدة مع يونايتد؛ ما يجعل رحيله في يناير المقبل صعب للغاية.

وفي الوقت نفسه، سمح النادي لسانشيز بالعودة إلى تشيلي؛ للتعافي من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.