ساري: تشيلسي افتقر لـ”الحافز” في بعض مباريات الدوري الإنجليزي

قال ماوريسيو ساري، مدرب تشيلسي، إن لاعبي فريقه بحاجة إلى التركيز مجددًا على تحقيق “هدف جماعي”؛ لاستعادة الحافز الذي غاب عنهم في المباريات الأخيرة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ولم يخسر تشيلسي في أول 12 مباراة هذا الموسم تحت قيادة مدربه الإيطالي الجديد، لكنه خسر مرتين في مبارياته الثلاث الأخيرة ليتراجع إلى المركز الرابع برصيد 31 نقطة.

وأعرب ساري عن قلقه تحديدًا من “فقدان التركيز” خلال الخسارة 2-1 أمام ولفرهامبتون واندرارز الوافد الجديد، يوم الأربعاء، حيث فرط تشيلسي في تقدمه في شوط ثانٍ سيىء.

وقال ساري قبل استضافة مانشستر سيتي في الدوري، غدًا السبت: “في بعض المباريات ينقصنا العزم، كما حدث في المباراة الأخيرة، بدلًا من وجود 11 لاعبًا يؤدون 11 شيئًا مختلفًا، نحن بحاجة لهدف جماعي يستطيع منحنا الحافز والتصميم”.

وأضاف: “أدرنا مباراة ولفرهامبتون جيدًا لمدة 50 دقيقة، لكننا فقدنا التركيز حين واجهنا صعوبات… ربما كنا نستطيع تحقيق الفوز رغم بعض المشاكل في بداية الموسم، لكن علينا الآن مواجهة الصعوبات”.

وقال ساري، الذي خلف مواطنه أنطونيو كونتي وقام بتغيير طريقة لعب تشيلسي الدفاعية لأسلوب يعتمد على التمرير السريع والاستحواذ على الكرة، إنه توقع أن يواجه فريقه معاناة في مرحلة ما.

وتابع: “كنت أعتقد أن هذا سيحدث في أول شهرين، لكننا لعبنا بشكل جيد وأحرزنا نقاطًا، لهذا كنت واثقًا أن المشاكل ستحدث في نوفمبر أو في ديسمبر، علينا تغيير عقلية 25 لاعبًا، حتى تغير الطريقة التي تلعب بها كرة القدم. لا يمكنك فعل ذلك في يوم واحد. الأمر صعب للغاية… إنه طريق طويل يجب قطعه”.

وعندما سئل مدرب نابولي السابق عن إمكانية إلحاق الهزيمة بفريق المدرب بيب غوارديولا الذي لم يخسر أي مباراة في الدوري حتى الآن، قال ساري مازحًا: “لا أعرف. خسرت كل المباريات التي خضتها في مواجهة غوارديولا لهذا عليك أن توجه هذا السؤال إلى شخص آخر.

“في الوقت الحالي سيتي أقوى منا، لكن هدفنا النهائي هو أن نصبح أفضل فريق في أوروبا. لهذا نحن بحاجة للعمل والتحسن. ندرك جيدًا مدى صعوبة ذلك”.