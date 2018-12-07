مانشستر يونايتد يغري ماوريسيو بوكيتينو لخلافة جوزيه مورينيو

أفادت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم الجمعة، بأن مانشستر يونايتد يريد التعاقد مع المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لتوتنهام هوتسبير، ويسعى لإقناعه بخلافة جوزيه مورينيو.

ويواجه مانشستر يونايتد صعوبات كبيرة، إذ يحتل المركز الثامن على لائحة ترتيب الدوري الإنجليزي، ولم يحقق الفوز في آخر 4 مباريات، إذ خسر مرة وتعادل 3 مرات.

وبحسب صحيفة “صن”، فإن مانشستر يونايتد مستعد لدفع 40 مليون جنيه إسترليني لللتعاقد مع بوكيتينو.

وأوضحت الصحيفة أن مهمة مانشستر يونايتد لن تكون سهلة، إذ من المتوقع أن يواجه منافسة من ريال مدريد الإسباني، الذي قد يلجأ للتعاقد مع بوكيتينو ليكون بديلًا لمواطنه سانتياغو سولاري.

وأشارت “صن” إلى أن بوكيتينو، البالغ من العمر 46 عامًا، رفض الحصول على 15 مليون جنيه إسترليني كراتب سنوي، وتدريب ريال مدريد، بعد إقالة جولين لوبتيغي من ريال مدريد.

يتولى بوكيتينو تدريب توتنهام من موسم 2014/2015، علمًا أنه درّب ناديي ساوثهامبتون وإسبانيول.

ويمتد عقد بوكيتينو مع توتنهام حتى العام 2023.