نادي ليفربول يعلن غياب مدافعه 6 أسابيع

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الخميس، أن مدافعه جو غوميز، سيغيب عن الملاعب لمدة تصل إلى 6 أسابيع؛ بسبب الإصابة في مواجهة بيرنلي، في إطار منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإنجليزي.

وقال ليفربول، عبر موقعه الرسمي على الإنترنت: إن جو غوميز يعاني من كسر في الساق اليسرى، وسيبتعد عن الملاعب مدة قد تصل إلى 6 أسابيع.

وتأكد غياب جو غوميز، البالغ من العمر 21 عامًا، عن مباريات ليفربول أمام نابولي في دوري أبطال أوروبا، ومانشستر يونايتد وآرسنال ومانشستر سيتي وبورنموث ووولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونقلت صحيفة “ديلي ستار” عن كلوب قوله: “غوميز يعاني من إصابة في الكاحل، ويبدو أنها ليست طفيفة، يجب أن ننتظر، ونرى ما سيحدث، عندما نعود إلى النادي”.

ويحتل ليفربول المركز الثاني على لائحة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 39 نقطة، ويتأخر بنقطتين عن المتصدر مانشستر سيتي.