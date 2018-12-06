بول سكولز يحذّر مانشستر يونايتد من إقالة جوزيه مورينيو وتعيين زيدان

حذّر بول سكولز لاعب مانشستر يونايتد السابق إدارة النادي من إقالة مدرب الفريق الحالي، البرتغالي جوزيه مورينيو، والتعامل مع الفرنسي زين الدين زيدان.

وتساءل سكولز عمّا إذا كان زيدان مناسبًا لمانشستر يونايتد، وسط الصراعات على ملعب أولد ترافورد.

وتعادل مانشستر يونايتد 2/2 مع آرسنال، ليحقق 3 تعادلات وهزيمة في آخر 4 مباريات في الدوري الإنجليزي، ليقبع الفريق في المركز التاسع على لائحة جدول الترتيب.

ونقلت صحيفة “مترو” الإنجليزية عن سكولز قوله:”هل زيدان الرجل المناسب لمانشستر يونايتد؟

وارتبط زيدان بتولّي تدريب مانشستر يونايتد خلال الأشهر الماضية، مع تراجع نتائج الفريق، وتوتر علاقة مورينيو مع لاعبيه وأبرزهم الفرنسي بول بوغبا.

وأضاف سكولز:”دخل زيدان ريال مدريد الذي كان لديه مجموعة من اللاعبين الفائزين الجاهزة بالفعل، هذه مهمة مختلفة تمامًا، ذهب إلى ريال مدريد مع العديد من اللاعبين العظماء، وهنا ستقع عليه مهمة إعادة بناء كاملة”.

ويلاقي مانشستر يونايتد منافسه فولهام، السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من الدوري الإنجليزي.