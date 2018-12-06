صحيفة بريطانية تكشف أسباب تحطم طائرة مالك ليستر سيتي

كشفت صحيفة “الديلي ميل” تفاصيل جديدة بشأن حادث تحطم طائرة مالك نادي ليستر سيتي الإنجليزي، التايلاندي فيتشاي سريفادانابرابا، والذي أودى بحياته و4 آخرين كانوا على متن المروحية.

وقالت الصحيفة في تقرير نشرته، اليوم الخميس، إن التقرير الصادر من فرع التحقيقات في الحوادث الجوية، the Air Accidents Investigation Branch، أكد أن الحادث وقع نتيجة انفصال الذيل عن مجموعة دوّاسات الطائرة، في الوقت الذي كان فيه الطيار يستعد للإقلاع بالمروحية من ملعب “كينج باور ستاديوم”، يوم 27 أكتوبر الماضي.

وأشارت إلى أن التحقيقات أثبتت حدوث عطل مفاجئ في مجموعة الذيل، ما أدى إلى انعدام قدرة الطيار في السيطرة على المروحية بعد الإقلاع بثوانٍ قليلة.

وأكدت أن لجنة التحقيق تواصل فحص حطام المروحية، لمعرفة ما إذا كانت هناك أسباب أخرى أدت إلى تحطمها.

ووجهت اللجنة تحذيرًا لجميع الشركات المالكة لهذا النوع من المروحيات؛ من أجل فحص مجموعة الذيل، قبل أي رحلات تقوم بها.

وكانت طائرة مالك ليستر سيتي، التايلاندي فيتشاي سريفادانابرابا، قد تحطمت مساء يوم 27 أكتوبر الماضي، في محيط ملعب “كينج باور ستاديوم”، عقب تعادل ليستر سيتي مع وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي.