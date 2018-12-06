مروان فيلايني يفلت من العقاب بعدما جذب شعر ماتيو جندوزي

أفادت تقارير صحفية إنجليزية، أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، لن يعاقب البلجيكي مروان فيلايني، لاعب مانشستر يونايتد، بعدما جذب شعر ماتيو جندوزي لاعب آرسنال، أمس الأربعاء، في قمة مباريات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأظهرت الكاميرات جذب فيلايني لشعر جندوزي الكثيف بقوة، وقرر الحكم أندريه مارينر احتساب ركلة حرة على فيلايني، دون إشهار البطاقة الصفراء.

ووفقًا لشبكة “سكاي سبورتس” البريطانية فإن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم لا ينوي معاقبة فيلايني، رغم تعمده إيذاء جندوزي.

وتعرض فيلايني نفسه لموقف مشابه، وكان ذلك موسم 2015/2016، حيث كان شعره كثيفًا وجذبه روبرت هوث لاعب ليستر سيتي، قبل أن يقرر البلجيكي فيلايني قص شعره قبل أيام.

وانتهت المباراة بين مانشستر يونايتد بالتعادل 2/2، ليرفع آرسنال رصيده إلى 31 نقطة في المركز الخامس، مقابل 23 نقطة لمانشستر يونايتد في المركز التاسع.