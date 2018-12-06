فيلايني يجذب جندوزي من شعره خلال تنافس على الكرة (فيديو)

تورَّط مروان فيلايني، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، في لقطة قد يتعرَّض بسببها للإيقاف، بعدما جذب ماتيو جندوزي لاعب وسط آرسنال من شعره في تنافس على الكرة بين النجمين.

وقص فيلايني شعره المجعد الطويل المميز منذ عدة أسابيع، لكنَّه تورط مع لاعب مميز بشعره الطويل المجعد أيضًا، ما جعل الأمر يحمل نوعًا من الطرافة.

وواصل مانشستر يونايتد ابتعاده في سباق المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لكنه أظهر روحًا كبيرة ليعدل تأخره مرتين ويتعادل 2-2 مع ضيفه المتألق آرسنال باستاد أولد ترافورد.

وتجمعت السحب فوق فريق المدرب جوزيه مورينيو المتواضع لكن ثنائية أنطوني مارسيال وجيسي لينغارد ضمنت حفاظه على سجله الخالي من الهزيمة على أرضه أمام آرسنال في الدوري منذ 2006.

وتقدم آرسنال، الذي لم يخسر في آخر 20 مباراة بجميع المسابقات منذ البداية المتعثرة هذا الموسم تحت قيادة المدرب الجديد أوناي إيمري، عندما ارتكب ديفيد دي خيا حارس يونايتد خطأ فادحًا؛ إذ ارتطمت الكرة بضربة رأس من شكودران مصطفى، بالأرض وقفزت لتمر من بين يدي الحارس الإسباني وتتجاوز خط المرمى رغم محاولة أندير هيريرا إبعادها.

واستعاد الفريق الضيف تقدّمه مرة أخرى عبر البديل ألكسندر لاكازيت، لكنّه فرَّط في تفوقه بعد أقل من دقيقة بهدف لينجارد لينهي الليلة خارج المربع الذهبي.