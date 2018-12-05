مانشستر يونايتد يخطف تعادلًا مثيرًا من آرسنال في قمة الجولة 15 للدوري الإنجليزي (فيديو)

خطف نادي مانشستر يونايتد تعادلًا مثيرًا من آرسنال خلال قمة الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب أولد ترافورد.

وانتهت المباراة بالتعادل 2-2 بين مانشستر يونايتد وآرسنال، حيث تم تسجيل هدفين في كل شوط.

تقدم شكيردان مصطافي لآرسنال في الدقيقة 26 وتعادل أنطوني مارسيال في الدقيقة 30.

ومع حلول الشوط الثاني تقدم الضيوف مجددًا في الدقيقة 68 عن طريق لاكازيت، قبل أن يتعادل يونايتد في الدقيقة 69 عن طريق لينغارد.

بهذه النتيجة يحتل آرسنال المركز الخامس برصيد 31 نقطة، بفارق 9 نقاط عن مانشستر يونايتد الثامن.