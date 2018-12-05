ليفربول يجتاز بيرنلي بثلاثية وتشيلسي يسقط أمام وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي (فيديو)

اجتاز فريق ليفربول، مضيفه بيرنلي بثلاثة أهداف لهدف، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشرة للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

تقدم بيرنلي بهدف عن طريق جاك كورك في الدقيقة 54 من زمن اللقاء.

وعاد ليفربول بثلاثية عبر جيمس ميلنر والبرازيلي روبرتو فيرمينو والسويسري شيردان شاكيري في الدقائق 62 و69 و90+1 من زمن المباراة.

بهذه النتيجة، يحتل ليفربول المركز الثاني برصيد 39 نقطة، فيما تجمد رصيد بيرنلي عند 9 نقاط في المركز التاسع عشر.

وأسفرت مباريات آخرى بالجولة نفسها الأربعاء عن فوز وولفرهامبتون على تشيلسي بهدفين لهدف، فيما تعادل إيفرتون مع نيوكاسيل يونايتد وفولهام مع ليستر سيتي بنفس النتيجة بهدف لكل فريق.

ويتصدر المسابقة فريق مانشستر سيتي برصيد 41 نقطة.

وفي الجولة ذاتها فاز فريق توتنهام فوزًا مهمًا على حساب نظيره فريق ساوثهامتون في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم على أرضية ملعب ” ويمبلي ” بنتيجة 3-1.

ورفع فريق توتنهام رصيده بعد هذا الانتصار الثمين والمهم إلى 33 نقطة ويقتنص المركز الثالث بعد خسارة تشيلسي وتعادل أرسنال، بينما تجمد رصيد فريق ساوثهامتون عند المركز الثامن عشر بـ9 نقاط.