النمساوي هازنهوتل مدربًا جديدًا لساوثامبتون

قال ساوثامبتون المتعثر في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في بيان اليوم الأربعاء، إنه عين النمساوي رالف هازنهوتل مدربًا جديدًا للفريق لمدة عامين ونصف، ليخلف مارك هيوز الذي أقيل من منصبه.

وأقال ساوثامبتون المدرب الويلزي هيوز عقب التعادل على أرضه 2-2 مع مانشستر يونايتد يوم السبت الماضي، ليتراجع الفريق إلى منطقة الهبوط بانتصار واحد في 14 مباراة.

وقاد هازنهوتل رازن بال شبورت لايبزيغ لاحتلال المركز الثاني في الدوري الألماني موسم 2016-2017، قبل رحيله في مايو أيار الماضي عقب خلاف مع النادي على عقده الجديد.

وسيكون المهاجم النمساوي السابق البالغ عمره 51 عامًا رابع مدرب لساوثامبتون خلال عامين، بعد إقالة كلود بويل وماوريسيو بليجرينو، منذ انتقال الهولندي رونالد كومان إلى تدريب إيفرتون في 2016.