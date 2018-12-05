هازارد عن رحيله إلى ريال مدريد في الصيف المقبل: أشعر بحيرة شديدة

أعرب البلجيكي إيدين هازارد، نجم تشيلسي الإنجليزي، عن حيرته الشديدة بشأن تحديد مستقبله سواء بتمديد عقده أو الرحيل عن “البلوز” الصيف المقبل.

وقال هازارد، في تصريحات لـ”بي بي سي”: “لا أريد القول إنني سأوقع على عقد جديد، وفي النهاية لا أفعل ذلك”.

وأضاف: “أريد الأفضل بالنسبة لي، كذلك أرغب في أفضل شيء للنادي، لأنه منحني كل شيء هنا، لذا ننتظر لنرى لاحقًا”.

وتابع: “أحيانًا أستيقظ في الصباح وأدرك أنني بحاجة للرحيل، وفي أحيان أخرى أرغب في البقاء، إنه قرار صعب، وهذا مستقبلي”.

وكان اللاعب الدولي البلجيكي انضم إلى صفوف “البلوز” عام 2012، قادمًا من ليل الفرنسي مقابل 32 مليون جنيه إسترليني، لينجح في تسجيل 76 هدفًا، كما تُوج بالعديد من الألقاب، أهمها الفوز بلقب البريميرليغ مرتين.

وارتبط هازارد، البالغ من العمر 27 عامًا، بالرحيل عن تشيلسي، في ظل إعلانه الدائم عن رغبته في تحقيق حلمه، باللعب يومًا ما بقميص ريال مدريد الإسباني.