مباراة مانشستر يونايتد وآرسنال.. مورينيو يشعل الأجواء بتصريحات نارية ضد لاعبيه

من جديد، يثير البرتغالي جوزيه مورينيو الجدل داخل أروقة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، قبل كلاسيكو الإنجليز، مساء اليوم الأربعاء، بين المانيو وآرسنال على ملعب “أولد ترافورد”.

وأدلى مورينيو بتصريحات نارية قبل مباراة مانشستر يونايتد وآرسنال في المرحلة الـ16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

واتهم مورينيو بعض اللاعبين في الفريق بأنهم “مخادعون”، وأنهم لا يبذلون قصارى جهدهم في المباريات والتدريبات.

وقال مورينيو: “هناك لاعبون لا يقفون وراء المدرب، أود أن أقول إن هؤلاء اللاعبين مخادعون. هؤلاء يحصلون على مقابل مادي كبير، وكبير للغاية، كي يكونوا محترفين”.

وتوترت العلاقات بين مورينيو وبعض نجوم مانشستر يونايتد، ووصلت إلى حد التراشق اللفظي، خاصة مع الفرنسي الدولي بول بوغبا.

ووصف مورينيو لاعبه الفرنسي بـ”الفيروس”، ولم يصمت بوغبا على الإهانة وردّ على مدربه بصورة حادة، ووصفه بأنه لا يحترم اللاعبين ولا الجماهير، ويكره المخلصين حوله.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثامن في ترتيب البريمييرليغ، برصيد 22 نقطة، بفارق 19 نقطة عن المتصدر مانشستر سيتي، وهو ما يعني أن المانيو ابتعد تمامًا عن المنافسة على اللقب المحلي.

وأصبح النادي الإنجليزي العريق مهدَّدًا بعدم المشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، حال فشله في احتلال أحد المراكز الأربعة الأولى في البريمييرليغ.

وقالت تقارير صحفية إنجليزية، إن مورينيو يتصدر سباق الإقالة في البريمييرليغ، بعد أن ساءت النتائج وأيضًا العلاقات بينه وبين اللاعبين.

ويتعيَّن على إدارة مانشستر يونايتد دفع 26 مليون جنيه إسترليني قيمة الشرط الجزائي في عقد مورينيو حال إقالته الآن، وتنخفض تلك القيمة إلى 14 مليون إسترليني، حال إقالة البرتغالي في نهاية الموسم، مع الفشل في احتلال أحد المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.