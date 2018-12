اعتقال 12 مشجعًا بعد أحداث شغب في مباراة بورت فايل وستوك سيتي بكأس رابطة الدوري الإنجليزي (فيديو وصور)

شهد لقاء بورت فايل وستوك سيتي تحت 21 عامًا في إطار دور الـ32 من كأس رابطة الدوري الإنجليزي أحداث شغب، تسبب فيها جماهير فريق ستوك التي هاجمت قوات الأمن ورمت اللاعبين بالقارورات والألعاب النارية، وانتزعت كراسي الملعب وألقتها على قوات الأمن وأرضية الملعب.

وتعرَّض العديد من الجماهير للإصابة، كما اعتقلت قوات الأمن 12 مشجعًا على الأقل وبدأت الأحداث قبل بداية اللقاء وأثنائه ومع صافرة النهاية حيث فاز فريق بورت فايل 4-0.

ويعتبر لقاء الفريقين بمثابة ديربي، إذ لا يفصل بين ملعبيهما سوى أميال قليلة، لكنهما لا يلتقيان سوى في مسابقات قليلة منها كأس رابطة الدوري الإنجليزي.

The state of the away end toilets after tonight’s Vale v Stoke game #pvfc #portvale #scfc #stokecity pic.twitter.com/ZEpzxgIShC

