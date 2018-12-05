اعتقال 12 مشجعًا بعد أحداث شغب في مباراة بورت فايل وستوك سيتي بكأس رابطة الدوري الإنجليزي (فيديو وصور)

شهد لقاء بورت فايل وستوك سيتي تحت 21 عامًا في إطار دور الـ32 من كأس رابطة الدوري الإنجليزي أحداث شغب، تسبب فيها جماهير فريق ستوك التي هاجمت قوات الأمن ورمت اللاعبين بالقارورات والألعاب النارية، وانتزعت كراسي الملعب وألقتها على قوات الأمن وأرضية الملعب.

وتعرَّض العديد من الجماهير للإصابة، كما اعتقلت قوات الأمن 12 مشجعًا على الأقل وبدأت الأحداث قبل بداية اللقاء وأثنائه ومع صافرة النهاية حيث فاز فريق بورت فايل 4-0.

ويعتبر لقاء الفريقين بمثابة ديربي، إذ لا يفصل بين ملعبيهما سوى أميال قليلة، لكنهما لا يلتقيان سوى في مسابقات قليلة منها كأس رابطة الدوري الإنجليزي.

وكان مجموعة من المشجعين -حضروا إلى الملعب- أكثر عنفًا، حيث هاجموا قوات الأمن ودخلوا في صراعات معهم.

ورغم منع جماهير ستوك سيتي من شرب الكحول في الحانات الداخلية، لكن بعضهم شرب في حانات قريبة وحُطّمت إحداها.

وباع ستوك سيتي 4000 تذكرة في ملعب عرف حضور 7940 مشجعًا وهو ثاني أعلى حضور جماهيري في المسابقة.

وسيفتح الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تحقيقًا في الأحداث وكيف تمكنت الجماهير من الخروج عن النص بهذه الطريقة.