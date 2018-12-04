قطار مانشستر سيتي يدهس واتفورد ويحافظ على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي (فيديو)

واصل قطار مانشستر سيتي مسيرته الرائعة بتحقيقه فوزًا مهمًا على واتفورد بهدفين مقابل هدف، مساء الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإنجليزي، والتي أقيمت على ملعب فيكاراج رود.

وأحرز هدف مانشستر سيتي، لوري سانيه في الدقيقة الأربعين، وأحرز رياض محرز الهدف الثاني في الدقيقة 51، بينما جاء هدف واتفورد عن طريق ديكوريه في الدقيقة 85، ليرتفع رصيد السيتي إلى 41 نقطة، مستمرًا في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما توقف رصيد واتفورد عند 20 نقطة في المركز الحادي عشر.

الدوري الانجليزي | وست هام 1 × 0 كارديف سيتي |هدف اول وست هام لوكاس بيريز د49 , غبااااااء دفاع كارديف مضحك ???????????????????? HD Via : @if24hd_ pic.twitter.com/yJse3bLfUS — يـــــــــــ غــورديولا (@MED4044) December 4, 2018

الهدف الأول للسيتي جاء في الدقيقة 40، بعد عرضية رائعة من الجزائري المتألق رياض محرز خلف المدافعين لسانيه، الذي حول الكرة بالصدر بشكل رائع إلى شباك بين فوستر.

الدوري الانجليزي | واتفورد 0 × 2 مانشستر سيتي | هدف الثاني مانشستر سيتي رياض محرز د51 HD Via : @if24hd_ pic.twitter.com/dJsFLEbhpY — يـــــــــــ غــورديولا (@MED4044) December 4, 2018

وتمكن النجم الجزائري رياض محرز من إحراز الهدف الثاني في الدقيقة 51، بعد عدة تمريرات بين سانيه وسيلفا وغابريل خيسوس، يرسلها الأخير عرضية أرضية إلى محرز، الذي وضعها بنجاح في شباك واتفورد.

الدوري الانجليزي | واتفورد 1 × 2 مانشستر سيتي | هدف اول واتفورد د85 دوكوري HD Via : @if24hd_ pic.twitter.com/Nr9p4hCzPd — يـــــــــــ غــورديولا (@MED4044) December 4, 2018

وقلّص عبدالله دوكوري الفارق لواتفورد بعد ارتباك دفاعي في الدقيقة 85 وضغط أصحاب الأرض بقوة في الدقائق المتبقية لكن سيتي صمد بصعوبة ليخرج بالانتصار.