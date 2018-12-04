قطار مانشستر سيتي يدهس واتفورد ويحافظ على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي (فيديو)

قطار مانشستر سيتي يدهس واتفورد ويحافظ على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

واصل قطار مانشستر سيتي مسيرته الرائعة بتحقيقه فوزًا مهمًا على واتفورد بهدفين مقابل هدف، مساء الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإنجليزي، والتي أقيمت على ملعب فيكاراج رود.

وأحرز هدف مانشستر سيتي، لوري سانيه في الدقيقة الأربعين، وأحرز رياض محرز الهدف الثاني في الدقيقة 51، بينما جاء هدف واتفورد عن طريق ديكوريه في الدقيقة 85، ليرتفع رصيد السيتي إلى 41 نقطة، مستمرًا في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما توقف رصيد واتفورد عند 20 نقطة في المركز الحادي عشر.

الهدف الأول للسيتي جاء في الدقيقة 40، بعد عرضية رائعة من الجزائري المتألق رياض محرز خلف المدافعين لسانيه، الذي حول الكرة بالصدر بشكل رائع إلى شباك بين فوستر.

وتمكن النجم الجزائري رياض محرز من إحراز الهدف الثاني في الدقيقة 51، بعد عدة تمريرات بين سانيه وسيلفا وغابريل خيسوس، يرسلها الأخير عرضية أرضية إلى محرز، الذي وضعها بنجاح في شباك واتفورد.

وقلّص عبدالله دوكوري الفارق لواتفورد بعد ارتباك دفاعي في الدقيقة 85 وضغط أصحاب الأرض بقوة في الدقائق المتبقية لكن سيتي صمد بصعوبة ليخرج بالانتصار.

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