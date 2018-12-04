قبل مباراة توتنهام وساوثهامبتون.. لماذا يتعاطف ماوريسيو بوكيتينو مع منافسه؟

أبدى ماوريسيو بوكيتينو، مدرب توتنهام هوتسبير، اليوم الثلاثاء، تعاطفه مع ناديه السابق ساوثهامبتون الذي أقال مدربه مارك هيوز، أمس الإثنين.

وقال المدرب الأرجنتيني إنه يثق في إمكانات ساوثهامبتون في تخطي تعثره الحالي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأُقيل هيوز بعد 8 أشهر من توليه تدريب ساوثهامبتون الذي يحتل المركز الثامن في الدوري برصيد 9 نقاط من 14 مباراة، وسيحل ضيفًا على ملعب ويمبلي، غدًا الأربعاء، لمواجهة توتنهام.

وقال بوكيتينو، الذي ترك ساوثهامبتون في 2014، في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء: “سأظل دائمًا أكن مشاعر طيبة تجاه أول نادٍ دربته في إنجلترا. ساوثهامبتون له تأثير كبير في حياتي وأشعر نحوه بالامتنان”.

“أعتقد أن لدى الفريق الوسائل الكفيلة بالخروج من هذا الوضع. أتمنى له الأفضل ولكن غدًا سننافسه ونحتاج إلى الفوز”.

وسيخوض ساوثهامبتون المباراة تحت قيادة الحارس السابق كالفن ديفيز، مساعد المدرب السابق، مع وجود تكهنات بقرب تعيين رالف هازنهوتل مدرب رازن بال شبورت لايبزيغ الألماني السابق.

وقال بوكيتينو: “كالفن كان أول قائد للفريق عندما كنت مدربًا. لديه شخصية ممتازة ومن الرائع أن نلتقي غدًا.. ستكون مواجهة صعبة للغاية طوال 90 دقيقة للفريقين”.

ويحتل توتنهام المركز الخامس برصيد 30 نقطة، وبفارق الأهداف عن آرسنال رابع الترتيب.