ساديو ماني سيخضع لاختبار لحسم مشاركته في مباراة ليفربول ضد بيرنلي

قال يورغن كلوب، مدرب ليفربول، اليوم الثلاثاء، إن ساديو ماني يعاني من إصابة في قدمه، وسيخضع لاختبار لياقة لتحديد إمكانية مشاركته أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز، غدًا الأربعاء.

ويعاني اللاعب الدولي السنغالي، البالغ عمره 26 عامًا، من جرح قطعي استلزم إجراء عدة غرز في الفوز 1-صفر على إيفرتون، يوم الأحد الماضي، في مباراة قمة، لكن كلوب رفض استبعاد مشاركة ماني أمام بيرنلي.

وقال كلوب للصحفيين: “ساديو تعرض لجرح قطعي كبير في قدمه. كان يجب إجراء الغرز. إنه بخير ويتحرك مستخدمًا حذاء مفتوحًا، لكنه لن يلعب المباراة بحذاء مفتوح.

“هذا يعني أنه حتى الآن غير جاهز للمشاركة في المباراة. لكننا سنرى لاحقًا”.

وربما سيخوض ليفربول المباراة أيضًا بدون الظهير الأيسر آندي روبرتسون، الذي يعاني من مشكلة في الساق.

وأوضح كلوب: “حالة روبرتسون ليست في خطورة حالة ماني. لكننا بحاجة إلى متابعة الأمر”.

وقال كلوب أيضًا إنه وافق على قبول اتهام الاتحاد الإنجليزي بسوء التصرف، خلال احتفاله بالهدف الذي أحرزه البديل ديفوك أوريجي في الدقيقة 96 في مرمى إيفرتون على ملعب أنفيلد.

ومنح كلوب مهلة حتى الخميس المقبل للرد على الاتهام، لكنه قال إنه سيدفع الغرامة.

وأضاف: “لم أتمكن من تجنب ذلك بالطبع.. إذا لم تكن هناك لوائح فسيكرر المدربون هذا الأمر أسبوعيًا. وهنا تكمن أهمية اللوائح. وإذا تمت مخالفة اللوائح تفرض غرامات.

“حدث ما حدث وأنا ملتزم بدفع الغرامة. لا توجد مشكلة”.

ويحتل ليفربول المركز الثاني برصيد 36 نقطة في 14 مباراة، بينما يحتل بيرنلي المركز قبل الأخير برصيد تسع نقاط.