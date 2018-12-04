موراي غاضب من العنصرية الجنسية تجاه الفائزة بأول كرة ذهبية

أبدى لاعب التنس البريطاني أندي موراي انزعاجه من التعليق العنصري، والمتحيز جنسيًا للمطرب والموسيقي الفرنسي مارتين سولفيغ ضد النرويجية أدا هيغربيرغ أفضل لاعب تفوز بجائزة “الكرة الذهبية” لأفضل لاعبة في العالم للعام الحالي.

وقال موراي في تصريحات نقلتها صحيفة AS الإسبانية إنه غضب بشدة؛ بسبب انتشار التحيز الجنسي ضد المرأة في الرياضة.

وأثار سولفيغ الغضب عندما طلب من مهاجمة ليون ومنتخب النرويج هيغربيرغ أن “ترقص على المسرح بطريقة مثيرة” بعدما أصبحت (23 عامًا) أول امرأة تفوز بالجائزة يوم الإثنين.

وقال سولفيغ من هيغربيرغ “هل تعرفين الرقص المثير؟ قبل أن تجيب اللاعبة النرويجية “لا”.

واعتذر سولفيغ بعد ذلك، في حين أن هيغربيرغ قللت من شأن هذا الحادث، لكن موراي الحائز على ثلاث بطولات كبرى عبر عن غضبه على حسابه في انستغرام قائلًا : “مثال آخر على التمييز الجنسي ضد المرأة الذي لا يزال موجودًا في الرياضية.

“لماذا لا يزال يتعين على المرأة أن تتعامل مع هذا الأمر المقزز؟ ما هذا السؤال مقارنة بالأسئلة التي تم طرحها على كيليان مبابي ولوكا مودريتش؟ تخيلت أن يتم طرح أسئلة تتعلق بكرة القدم. من يقول إنها مجرد مزحة.. لم تكن كذلك. مستوى التحيز ضد المرأة في الرياضة مرتفع للغاية”.

وفازت النرويجية هيجربيرغ لاعبة أولمبيك ليون بالنسخة الأولى من جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعبة؛ بعدما قادت فريقها لإحراز لقب دوري أبطال أوروبا للسيدات بفضل التسجيل في الوقت الإضافي من الانتصار 4-1 على فولفسبورغ في النهائي.