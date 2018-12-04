هل تتخذ إنجلترا إجراء لمنع تراجع مشاركة اللاعبين الإنجليز في البريميرليغ؟

شارك 54 لاعبًا إنجليزيًا فقط من أصل 220 لاعبًا في فرق الدوري الإنجليزي الممتاز نهاية الأسبوع الماضي لتكون أقل نسبة في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز للاعبين الإنجليز وهو ما دفع حسب صحيفة ” ذا صن ” المدرب غاريث ساوثغيت للشعور بالقلق على مستقبل المنتخب الإنجليزي.

وبلغ النسبة 24،5% فقط نهاية الأسبوع ومنذ بداية الموسم الحالي بلغت 30% وهي أقل نسبة في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز فيما يخص مشاركة اللاعبين الإنجليز.

ومنح مدرب منتخب إنجلترا الفرصة لعدد من اللاعبين الشباب في منتخب إنجلترا على رأسهم ثنائي ليفربول ترنت أرنوولد وجو غوميز ولاعب بروسيا دورتموند جادون سانشو وهاري وينكس لاعب توتنهام وبنجامين تشايلويل لاعب ليستر سيتي ويفكر في اللاعبين الشباب الذين يستحقون فرصًا أكبر للعب.

ويحاول الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم استغلال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لفرض عدد محدد من اللاعبين الأجانب لا يتجاوز 13 لاعبًا لكنه يواجه معارضة الكبار.

وقال ساوثغيت :” ما هو واضح أننا لا يمكننا ترك هذه النسبة تتراجع ، إلى أي مدى ممكن أن تصل؟.”

وأضاف مدرب منتخب إنجلترا :” الموسم الماضي كانت النسبة 33% ثم تراجعت هذا الموسم ل29% والأسبوع الماضي نزلت تحث 25% ، لا أحد يمكنه إقناعي أن لو كان اللاعبون جيدين كانوا سيلعبون ، أنا متأكد أن هناك العديد من اللاعبين الجيدين.”

وقال ساوثغيت إن نجاح المنتخب الإنجليزي في كأس العالم يظهر جودة اللاعبين الإنجليز وأكد أنه مع دوري إنجليزي ممتاز قوي وتنافسي لكنه يطالب بتطوير اللاعبين وقال :” فقط علينا أن نجد ذلك الجانب من التطور المفقود.”

وطالب مدرب منتخب إنجلترا بالجلوس على طاولة المفاوضات لنقاش مسألة تراجع نسبة اللاعبين الإنجليزفي فرق الدوري الإنجليزي الممتاز.