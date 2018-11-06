معطيات جديدة حول تحطم طائرة مالك ليستر سيتي.. تعرّف على التفاصيل

ذكرت قناة ” BBC ” معطيات جديدة حول تحطم طائرة الهيلوكوبتر الخاصة بمالك فريق ليستر سيتي فيتشاي سريفادانابرابا، التي أودت بحياته رفقة 4 أشخاص آخرين، من خلال تصريحات للمحقق دافيد ساندال.

وحسب القناة فالقاضية كاترين ماسون استمعت للمحقق الذي أكد أن حظوظ نجاة أي شخص من الحادث كانت ضئيلة جدًا وقال: “كانت هناك حظوظ قليلة جدًا لنجاة أحد الأشخاص في طائرة الهيلوكوبتر، فصور الفيديو أكدت أن الطائرة كانت خارج السيطرة، وقوة الحادث لم تسمح لأي أحد بالدخول أو الخروج منها.”

وقالت القاضية إن دافيد ساندال أكد أن التحقيق في أسباب الحادث، سيتوقف في الوقت الحالي: “أسباب الوفاة مازالت في انتظار مزيد من الفحوصات، ولست في وضع يسمح لي بالاستمرار في التحقيق في هذا الوقت ” ولم تعلن عن موعد عودة التحقيق في الحادث.

ومن جهة أخرى يقوم فرع التحقيق في الحوادث الجوية بالتحقيق في الحادث، وأعلن أن علبة التسجيلات الصوتية الخاصة بقادة الطائرة نجت من الحادث، وتم بعثها إلى مختبر لمعرفة الأسباب الحقيقية للكارثة.