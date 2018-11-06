غوارديولا يدافع عن مانشستر سيتي ضد مزاعم‭ ‬انتهاك قواعد اللعب المالي النظيف

دافع الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عن ناديه، وقال إنه “يتمتع باحترافية ومهنية شديدة”؛ ردًا على مزاعم بانتهاك قواعد اللعب المالي النظيف.

وأكد نادي مانشستر سيتي أنه لن يصدر أي تعليق بشأن “معلومات انتزعت من سياقها ربما تم الحصول عليها بالسرقة أو القرصنة من مجموعة سيتي لكرة القدم أو بعض العاملين أو الأشخاص المرتبطين بالنادي”.

وتحدث النادي أيضًا عما سماه محاولات لتشويه صورته.

وردًا على سؤال بشأن “تسريبات كرة القدم” التي نشرت على نطاق واسع في وسائل الإعلام، قال غوارديولا للصحفيين، اليوم الثلاثاء، قبل مواجهة شاختار دونيتسك في دوري أبطال أوروبا، إنه يضع كامل ثقته في إدارة النادي.

وأوضح: “ما يمكنني قوله شخصيًا هو بالطبع أنا أثق كثيرًا بالنادي. بالطبع نرغب في اتباع القواعد الخاصة بالاتحاد القاري أو الدولي لكرة القدم، وكذلك لوائح الدوري الإنجليزي الممتاز، تلتزم إدارة النادي بما يتوجب علينا الالتزام به. صدقوني أنا صريح تمامًا. لا أعرف ماذا حدث لأنني مدرب، أنا أركز فقط على ما يحدث في أرض الملعب وفي غرفة خلع الملابس.

وأضاف: “فيما يتعلق بهذا الأمر وكيفية تعاملهم (إدارة النادي) مع هذا النوع من المواقف، فأنا بعيد عن هذا الموقف تمامًا، لكنني جزء من النادي وأؤيد النادي بشكل مطلق، نريد أن نلتزم بما يجب علينا الالتزام به فيما يتعلق بالقواعد”.

وحصلت صحيفة “دير شبيجل” الألمانية على وثائق، تضمنت عقودًا ومراسلات عبر البريد الإلكتروني، وتتضمن التسريبات، التي تغطي كثيرًا من الأحداث خلال السنوات العشر الماضية، تفاصيل لم يكشف عنها من قبل بشأن تحقيقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن المعاملات المالية لناديي مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان المملوكين لجهات قطرية.

وبموجب قواعد “اللعب المالي النظيف” في الاتحاد القاري للعبة، يجب أن تتمتع الأندية بالشفافية في الإيرادات وفي التوازن بشكل عام في النفقات.

وتتعلق المزاعم بحق مانشستر سيتي، الذي يتمتع بعدد من الرعاة البارزين في أبوظبي، بمحاولة الالتفاف على هذه الأمور.

وردًا على سؤال عما إذا كانت هذه الادعاءات تقلل من قيمة ما حققه الفريق من إنجازات، قال غوارديولا إن الناس كانوا يقولون على مدار عقد من الزمان إن النادي “يفوز لأنه يملك المال” ولكن كان هناك أيضًا الكثير من العمل الشاق.

وأضاف: “بالطبع مانشستر سيتي يشبه العديد من الأندية في جميع أنحاء العالم، في أنه يملك ثروة من الأموال لكنه أيضًا ناد مذهل. فهنا يعمل أشخاص مذهلون ويظهرون قدرًا كبيرًا من المهنية والاحترافية في جميع الإدارات، إنه ناد محترف بشكل مذهل وتحاول إدارته القيام بالأشياء الجيدة بالطريقة الصحيحة. هذا كل ما أستطيع قوله”.