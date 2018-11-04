تشيلسي ينتزع الفوز من كريستال بالاس ويصعد لوصافة الدوري الإنجليزي (فيديو)

حقق تشيلسي فوزًا مثيرًا على منافسه كريستال بالاس، بنتيجة 3/1، الأحد، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي، على ملعب ستامفورد بريدج.

وافتتح المهاجم الإسباني ألفارو موراتا التسجيل لتشيلسي في الدقيقة 31، من تسديدة، مستغلًا كرة عرضية من زميله بيدرو رودريغيز.

ونجح كريستال بالاس في تسجيل هدف التعادل، بعد هجمة خاطفة عبر أندروس تاونسيند في الدقيقة 53.

وتقدم موراتا مجددًا لتشيلسي بتسديدة بعد فشل لاعبي كريستال بالاس في تشتيت كرة ثابتة في الدقيقة 65.

وسجل بيدرو الهدف الثالث لتشيلسي في الدقيقة 70.

وحقق تشيلسي الفوز الثامن، مقابل 3 تعادلات، ليحصد 27 نقطة، ويستعيد المركز الثاني من ليفربول، الذي تراجع للمركز الثالث بفارق الأهداف عن البلوز.

في المقابل تجمد رصيد كريستال بالاس عند 8 نقاط فقط، في المركز الرابع عشر.

#CHECRY

الدوري الإنجليزي | تشلسي 1 × 0 كريستال بالاس | هدف تشلسي الأول ‘ موراتا ”

حسابي الأساسي @i7S8R_ pic.twitter.com/vvJWPCvZXC — صـقـر أهـداف S8R (@S8R_HD125) ٤ نوفمبر ٢٠١٨

#CHECRY

الدوري الإنجليزي | تشلسي 1 × 1 كريستال بالاس | هدف التعادل لـ كريستال بالاس ” تاوسند ”

حسابي الأساسي @i7S8R_ pic.twitter.com/XmKoCX30mt — صـقـر أهـداف S8R (@S8R_HD125) ٤ نوفمبر ٢٠١٨

#CHECRY

الدوري الإنجليزي | تشلسي 2 × 1 كريستال بالاس | جوووووووووووووووووول تشلسي الثاني ” موراتا ”

حسابي الأساسي @i7S8R_ pic.twitter.com/7mVbtWdZBd — صـقـر أهـداف S8R (@S8R_HD125) ٤ نوفمبر ٢٠١٨