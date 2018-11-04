أهداف مباراة تشيلسي وكريستال بالاس.. 3/1 للبلوز (فيديو)

سجل المهاجم الإسباني ألفارو موراتا الهدف الأول لناديه تشيلسي، أمام كريستال بالاس، لحساب منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي، على ملعب ستامفورد بريدج.

وجاء هدف موراتا في الدقيقة 3، بعدما حول تمريرة مواطنه بيدرو إلى المرمى.

ومن هجمة خاطفة تعادل أندروس تاونسيند لكريستال بالاس في الدقيقة 53.

وعاد موراتا وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 65، من تسديدة من داخل المنطقة.

وضاعف بيدرو رودريغيز النتيجة للبلوز بهدف ثالث في الدقيقة 70.

ويملك تشيلسي 24 نقطة، ويحتل المركز الثالث، إذ حقق الفوز 7 مرات، مقابل 3 تعادلات، ولم يخسر أي مباراة.

في المقابل حصد كريستال بالاس 8 نقاط فقط، ويحتل المركز الرابع عشر.

#CHECRY

الدوري الإنجليزي | تشلسي 1 × 0 كريستال بالاس | هدف تشلسي الأول ‘ موراتا ”

حسابي الأساسي @i7S8R_ pic.twitter.com/vvJWPCvZXC — صـقـر أهـداف S8R (@S8R_HD125) ٤ نوفمبر ٢٠١٨

#CHECRY

الدوري الإنجليزي | تشلسي 1 × 1 كريستال بالاس | هدف التعادل لـ كريستال بالاس ” تاوسند ”

حسابي الأساسي @i7S8R_ pic.twitter.com/XmKoCX30mt — صـقـر أهـداف S8R (@S8R_HD125) ٤ نوفمبر ٢٠١٨

#CHECRY

الدوري الإنجليزي | تشلسي 2 × 1 كريستال بالاس | جوووووووووووووووووول تشلسي الثاني ” موراتا ”

حسابي الأساسي @i7S8R_ pic.twitter.com/7mVbtWdZBd — صـقـر أهـداف S8R (@S8R_HD125) ٤ نوفمبر ٢٠١٨