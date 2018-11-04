لاعبو ليستر يحضرون جنازة فيكاي سريفادهانابرابا في تايلاند (فيديو)

حضر لاعبو ليستر سيتي الإنجليزي، جنازة مالك النادي فيكاي سريفادهانابرابا، الذي فارق الحياة الأسبوع الماضي إثر تحطم طائرته، في بانكوك، اليوم الأحد.

وتُوفِّي الملياردير التايلاندي، عن عمر 60 عامًا، يوم السبت الماضي، إضافة لـ 4 آخرين إثر تحطم طائرته الهليكوبتر خارج استاد كينغ باور التابع للفريق.

وبدأت أمس السبت في بانكوك مراسم الجنازة التي تستمر أسبوعًا.

ووصل المدرب كلود بويل والمهاجم جيمي فاردي وعشرات اللاعبين إلى المعبد مرتدين ملابس سوداء.

وسافر فريق ليستر سيتي إلى تايلاند أمس السبت بعد فوزه على كارديف سيتي 1/0 في الدوري الممتاز ووقف الجميع دقيقة صمت بملعب المباراة حدادًا على فيكاي.

واشترى فيكاي النادي المغمور في 2010 ثم فاجأ عالم كرة القدم حين خالف التوقعات ليحرز لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في 2016.