واين روني يعود لارتداء قميص المنتخب الإنجليزي

كشفت تقارير صحافية عن أن واين روني، مهاجم فريق دي سي يونايتد الأمريكي، سيعود لارتداء قميص المنتخب الإنجليزي مرة أخرى خلال الشهر الجاري.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “ذا صن” البريطانية، يوم الأحد، فإن غاريث ساوثغيت، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، سوف يقوم باستدعاء روني، للمشاركة في المباراة الودية المقبلة أمام منتخب أمريكا.

وأكدت أن المباراة ستقام يوم الـ15 من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري في ملعب ويمبلي، لجمع التبرعات لأعمال خيرية.

وستكون هذه المباراة رقم 120 لروني بقميص المنتخب الإنجليزي، فقد خاض سابقًا 119 مباراة سجل خلالها 53 هدفًا.

وأوضح أن الأموال سوف تذهب لصالح مؤسسة واين روني، والتي تأمل أن تجمع 500 ألف جنيه إسترليني للجمعيات الخيرية الخاصة بالأطفال، بما فيها مؤسسة NSPCC التي تحارب العنف ضد الأطفال في المملكة المتحدة.

وقال مصدر من داخل الاتحاد الإنجليزي للصحيفة: “سوف يحصل المشجعون على فرصة لتوديع واين روني المحبوب، والذي سيجمع الأموال لقضايا جديرة بالاهتمام”.