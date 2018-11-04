أبرزها مانشستر سيتي ضد ساوثهامبتون.. مواعيد مباريات اليوم الأحد

ينتظر متابعو كرة القدم العالمية، مساء اليوم الأحد، العديد من المباريات القوية، والتي يترقبها عشاق الساحرة المستديرة، وأبرزها المواجهات النارية بالدوري الإنجليزي.

ويواجه مانشستر سيتي نظيره ساوثامبتون، إذ يسعى “السيتيزنز” لاستعادة الصدارة من جديد واستغلال تعثر ليفربول ضد آرسنال للانفراد بصدارة ترتيب الدوري الإنجليزي.

أهم مباريات اليوم الأحد والمواعيد:

الدوري الإسباني

إيبار × ديبورتيفو ألافيس.. الساعة الـ 1 ظهرًا بتوقيت القاهرة، الثانية بتوقيت السعودية.

فياريال × ليفانتي .. الساعة الـ 5:15 عصرًا بتوقيت القاهرة، الـ 6:15 بتوقيت السعودية.

ويسكا × خيتافي .. الساعة الـ 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة، الـ8:30 بتوقيت السعودية.

ريال سوسيداد × إشبيلية .. الساعة الـ 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة، الـ8:30 بتوقيت السعودية.

ريال بيتيس × سيلتا فيغو .. الساعة الـ 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة، الـ10:45 بتوقيت السعودية

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي × ساوثهامبتون.. الساعة الـ 5 عصرًا بتوقيت القاهرة، الـ 6:00 بتوقيت السعودية، تذاع على beIN SPORTS HD 1

تشيلسي × كريستال بالاس.. الساعة الـ 6 مساءً بتوقيت القاهرة، الـ 7:00 بتوقيت السعودية، تذاع على beIN SPORTS HD 2

الدوري الإيطالي

لاتسيو × سبال.. الساعة الـ 1:30 ظهرًا بتوقيت القاهرة، الثانية بتوقيت السعودية.

كييفو فيرونا × ساسوولو .. الساعة الـ4 عصرًا بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت السعودية.

أودينزي × ميلان .. الساعة الـ 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة، الـ 10:30 بتوقيت السعودية.

الدوري الألماني

بروسيا مونشنغلادباخ ضد دوسلدروف.. الساعة الـ 4:30 مساءً بتوقيت القاهرة، الـ5:30 بتوقيت السعودية.

ماينز ضد فيردر بريمن.. الساعة الـ 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة، الـ8:00 بتوقيت السعودية.

الدوري الإماراتي

النصر ضد الظفرة.. الساعة الـ 2:50 مساءً بتوقيت القاهرة، الـ 3:50 بتوقيت السعودية، تذاع عبر قناتي “أبوظبي الرياضية HD 3″، و”دبي الریاضیة الـ 4”.

العين ضد بني ياس.. الساعة الـ 5:30 مساءً بتوقيت القاهرة، الـ6:30 بتوقيت السعودية، تذاع عبر قناتي “أبوظبي الرياضية HD 4″، و”دبي الرياضية 5 HD”.

الشارقة ضد اتحاد كلباء.. الساعة الـ 5:30 مساءً بتوقيت القاهرة، الـ 6:30 بتوقيت السعودية، تذاع عبر قناتي “أبوظبي الرياضية HD 3″، و”دبي الریاضیة الـ 4”.