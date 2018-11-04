يورغن كلوب يشعر بالرضا رغم إخفاق مهاجمي ليفربول ضد آرسنال

شعر ليفربول بالرضا بالتعادل 1-1 مع آرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم رغم إخفاق ثلاثي الهجوم في التسجيل، يوم السبت.

وسجل ليفربول ثلاثة أهداف على الأقل في كل مباراة من المباريات الخمس الأخيرة أمام آرسنال لكن في لندن أخفق محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو في هز شباك أصحاب الأرض.

وقال يورغن كلوب، مدرب ليفربول: “آرسنال في حالة فنية جيدة في الوقت الحالي.. جعلنا الأمر سهلًا على المنافس بعض الشيء في الشوط الأول”.

ولم يخسر ليفربول في الدوري هذا الموسم وتقدم إلى صدارة الدوري برصيد 27 نقطة، لكنه قد يتراجع في الترتيب إذا فاز مانشستر سيتي وتشيلسي، يوم الأحد.

ورغم أن آرسنال بدأ بقوة فإنه كان محظوظًا في عدم التأخر بهدف إذ تابع ماني كرة مرتدة من القائم وسدد داخل المرمى. وألغي الهدف بداعي التسلل رغم أنه بدا من الإعادة التلفزيونية أن قرار الحكم غير صحيح.

وأضاف كلوب: “كان ينبغي احتساب الهدف”.

وأضاف: “كانت هجمة رائعة. هذا ما نفعله في المران.. لذا كان من المؤسف عدم احتساب الهدف. لكننا ارتكبنا عددًا من الأخطاء يزيد عن ما ارتكبه الحكم”.

وكانت أخطر فرصة لفريق ليفربول عن طريق المدافع فيرجيل فان ديل قبل أن يتابع جيمس ميلنر كرة مرتدة من الحارس بيرند لينو ويسجل الهدف الأول في الدقيقة الـ 61.

وأدرك ألكسندر لاكازيت التعادل لآرسنال بشكل رائع ليحافظ لفريقه على سجله بلا هزيمة في 14 مباراة متتالية في كل المسابقات ويظهر الفريق بشكل أفضل مقارنة بما كان يحدث في السابق أمام الكبار.

وخسر آرسنال أمام مانشستر سيتي وتشيلسي في أول جولتين في الموسم قبل أن يأتي يوم السبت ليمثل أول فرصة للمدرب الجديد أوناي إيمري لإثبات أن بوسعه التخلص من المعاناة أمام الفرق الكبيرة.

وقال إيمري: “المباراة كانت تمثل اختبارًا جيدًا لنا. نحن نحتاج إلى المزيد.. لكن هذه الروح التي نريدها”.