ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز آرسنال على ليستر سيتي وختام الجولة التاسعة (صورة)

واصل آرسنال مسيرته الرائعة في الدوري الإنجليزي، بعدما حقق الفوز السابع على التوالي في المسابقة، عقب قلب تأخره 0/1 إلى فوز 3/1 على ليستر سيتي، الإثنين.

ورفع آرسنال رصيده إلى 21 نقطة في المركز الرابع، وهو الرصيد الذي يملكه تشيلسي الثالث، وتوتنهام الخامس.

ويتصدر مانشستر سيتي جدول الترتيب وفي جعبته 23 نقطة، في حين يأتي ليفربول في المركز الثاني وفي رصيده 23 نقطة أيضًا.

ويملك بورنموث 17 نقطة في المركز السادس، وواتفورد 16 نقطة في المركز السابع.

في حين يملك يملك إيفرتون ووولفرهامبتون 15 لكل منهما في المركز الثامن والتاسع على الترتيب.

في حين يقبع مانشستر يونايتد في المركز العاشر وفي رصيده 14 نقطة.