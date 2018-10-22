آندريه يارمولنكو يغيب عن ويستهام 6 أشهر بسبب الإصابة

قال نادي ويستهام يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، الإثنين، إن آندريه يارمولنكو جناح منتخب أوكرانيا، سيغيب عن المنافسات نحو 6 أشهر بعد خضوعه لجراحة لعلاج إصابة في وتر العرقوب.

وأُصيب يارمولنكو خلال الهزيمة 0/1 أمام توتنهام في الدوري، يوم السبت، وخضع للجراحة الإثنين.

وقال ريتشارد كولينغ رئيس الجهاز الطبي في ويستهام في بيان: “خضع آندريه لجراحة ناجحة وسندعمه بقوة خلال مرحلة إعادة التأهيل”.

“سنضع له برنامجًا مفصلًا للتعافي ونثق تمامًا أنه سيستعيد كامل لياقته”.

ويعاني فريق المدرب مانويل بليغريني في المركز الرابع عشر برصيد 7 نقاط من 9 مباريات.