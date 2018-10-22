مسعود أوزيل لاعب آرسنال أكثر ألماني تسجيلًا للأهداف في الدوري الإنجليزي

أصبح النجم الألماني مسعود أوزيل أكثر لاعب ألماني يسجل أهدافًا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل أوزيل، البالغ من العمر 29 عامًا، هدف التعادل لآرسنال، في المباراة التي تجمعه مع ليستر سيتي، على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة التاسعة من المسابقة.

وهذا الهدف رقم 30 لأوزيل، الذي انضم لآرسنال، صيف العام 2013، قادمًا من ريال مدريد الإسباني، ليصبح أكثر لاعب ألماني تسجيلًا للأهداف في البريميرليغ.

وسجل أوزيل 3 أهداف في آخر 4 مباريات في الدوري الإنجليزي، وهو نفس عدد الأهداف الذي أحرزه في 22 مواجهة سابقة.

يشار إلى أن آرسنال يتقدم 3/2 حتى الدقيقة 85.

وحال نجاح آرسنال في حصد النقاط الثلاث، فسيرفع رصيده إلى 21 نقطة في المركز الرابع، بفارق نقطتين فقط عن المتصدرين مانشستر سيتي وليفربول.